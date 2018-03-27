السويحلي والأهلي بنغازي يحققان أول فوز في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة.





طرابلس 27 مارس 2018 (وال)- حقق ممثل ليبيا فريق السويحلي فوزه الأول

في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة في نسختها الـ37

التي افتتحت اليوم الثلاثاء بمصر، على حساب فريق بافيا الكاميروني بثلاثة

أشواط لصفر، ضمن لقاءات فرق المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح فريق السويحلي على النحو التالي: (25-18)،

(25-16)، (25-20) .

يذكر أن المجموعة الثانية تضم فرق أندية : السويحلي (ليبيا)،

الطيران(مصر)، فينانس(بنين)، سويم بلو(سيشل)، دي جي

إس(الكونغوالديمقراطية)،بافيا(الكاميرون). ومن جهة أخرى حقق ممثل ليبيا فريق الأهلي بنغازي فوزه الأول اليوم

الثلاثاء بنفس البطولة على حساب فريق جامعة زيمبابوي بثلاثة أشواط نظيفة،

ضمن لقاءات فرق المجموعة الثالثة .

وجاءت نتائج الأشواط لصالح الأهلي بنغازي على النجو التالي: (25-18)،

(25-18)،(25-17).

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم فرق أندية : الأهلي بنغازي (ليبيا)،

سموحة(مصر)، فاب (الكاميرون)، الشرطة (بنين)، جامعة زيمبابوي(زيمبابوي)،

مونغازا(الكونغو الديمقراطية).

وتتواصل منافسات البطولة الأفريقية حتى الـ6 من أبريل القادم

بمشاركة 24 فريقا قسمت على أربع مجموعات، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها

بنظام مرحلة واحدة (ذهاب فقط)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور

ثمن النهائي .

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