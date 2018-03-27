حملة تشجير بقصر خيار .

قصر خيار 27 مارس 2018 ( وال ) - نظمت مدرسة شهداء الواجب بالعلوص ببلدية قصر خيار اليوم الثلاثاء حملة تشجير تطوعية بفناء المدرسة .

وشارك في حملة التشجير طلاب وطالبات و اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وفريق بصمة شباب قصر خيار .تهدف الحملة التى تستهدف العديد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة الى نشر ثقافة غرس الاشجار و التأكيد على قيمتها وضرورتها في حياتنا .

كما القيت على هامش الحملة محاضرة توعوية في كيفية غرس الاشجار ورييها ورعايتها والمحافظة عليها .





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