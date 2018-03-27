تواصل فعاليات ورشة العمـل حول الإعلامي المحترف بترهونة .

ترهونة 27 مارس 2018 ( وال ) - تتواصل بمدينة ترهونة لليـوم الثالث على التوالي فعاليات ورشة العمل التي ينظمـها موسم المدينة الإعلامي بالتعاون مع شركة البيان العالميـة . وتهدف فعاليات هذه الورشة التى انطلقت يوم 25 وتستمر حتى 29 مارس الجاري تحت عنوان الإعلامي المحترف للمساهمة في تطوير الكوادر الشابة في مجال الإعلام بمدينة ترهونة وتشمل العديد من المحاور منها اكتساب مهارات الكتابة الصحفية - إعداد المراسلات الصحفية والمرئية - إكتساب مهارات الإلقاء أمام الكاميرا . وخصصت فعـاليـات اليوم الثالث لتسـليط الضوء على التجارب العملية من قبل المستهدفين بورشة العمـل في التقديم المرئي .



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