الكويت والسويد تعربان عن خيبة أمل شديدة لعدم تنفيذ القرار 2401 حتى الآن .





نيويورك 27 مارس 2018 ( وال ) - أعربت كل من دولة الكويت والسويد عن خيبة

املهما الشديدة لعدم تنفيذ القرار الذي تم صياغته والتفاوض بشأنه من قبل

الدولتين والذي يطالب بوقف اطلاق النار في سوريا لفترة اولية مدتها 30

يوما للسماح بتيسير المساعدات الإنسانية والاجلاء الطبي .

ونقلت مصادر أعلامية كويتية اليوم عن البلدين في بيان صحفي مشترك

بمناسبة مضي 30 يوما من صدور القرار الذي يحمل الرقم 2401 "رسالتنا إلى

مجلس الامن هي أنه يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التنفيذ

في جميع انحاء سوريا وسيبقى القرار ساريا بعد الأيام الثلاثين الأولى

ويجب على جميع الأطراف الالتزام به .

وذكر البيان أن زيادة قوافل المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في

شهر مارس مقارنة بالأشهر السابقة عندما كان الوصول شبه مغلق تماما يظهر

أنه من الممكن احراز تقدم على الرغم من الحاجة إلى المزيد .

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