قوات الاحتلال تقتحم منزل صحفي فلسطيني بنابلس .





نابلس 27 مارس 2018 (وال) - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، على بعض الادوات الخاصة بالصحفي المعتقل بكر عبد الحق.

وأفاد والد بكر لـوكالة الانباء الفلسطيني "وفــا"، بأن جنود الاحتلال

اقتحموا منزلهم، فجرا، واستولوا على جهازين من الحواسيب المحمولة،

وذاكرتين خاصتين بالحواسيب، وهاتف جوال خاص ببكر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عبد الحق مساء يوم الجمعة الماضي، على

معبر الكرامة خلال عودته من السفر من لبنان ومصر، حيث تسلم جائرة "الشباب

العربي المتميز في مجال الإعلام" من جامعة الدول العربية، ومشاركته في

المؤتمر الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين في بيروت.

...(وال) ...