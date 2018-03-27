شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة شئون العاملين بمدينة سرت تتعرض للسرقة.





سرت 27 مارس 2018 ( وال ) - تعرضت شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة شئون

العاملين بمدينة سرت الى اعمال سرقة الكوابل وعبث بالشبكة مما تسبب في

انقطاع الاتصالات عن المبنى الاداري والمباني المجاورة له .

وذكرت مصادر الشركة العامة للكهرباء أن الحادث تسبب ايضا في توقف

المنظومة الخاصة بإجراءات الموظفين الامر الذي ترتب عليه تأخر الاجراءات

الادارية ،هذا وتهيب الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية

بالمنطقة الى التعاون من اجل حماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء والتي

تعتبر من الممتلكات العامة التي تقدم الخدمة للجميع .

....( وال سرت )....