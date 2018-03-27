النائب بالمجلس الرئاسي " كاجمان "يستقبل السفير الأوكراني.



طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني "عبد السلام كاجمان" صباح اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية

أوكرانيا لدى ليبيا "ميكولا ناهورني" العلاقات المشتركة بين البلدين

وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات .

ورحب السيد كاجمان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء،

بالسفير الأوكراني، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله سفيرا لبلاده

في ليبيا ، مؤكدا أنه سيجد تعاونا ملموسا من الجهات والمؤسسات الليبية

كافة في تسهيل مهامه .

وتناول اللقاء، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في

المجالات، العسكرية والصحية، والاقتصادية، والبحث العلمي.

و أبدى السفير الأوكراني،خلال هذا اللقاء استعداد سفارة بلاده

تسهيل منح الليبيين التأشيرات، خاصة الحالات الصحية، ورجال الأعمال

والاقتصاديين، لتفعيل التعاون في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.

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