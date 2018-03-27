الشركة العامة للكهرباء : العجز المتوقع في الشبكة العامة اليوم حوالي (150) ميغاوات .
الثلاثاء ، 27- 03- 2018 - 13:00:00
طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز
المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الثلاثاء إلى حوالي (150) ميغاوات .
وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم
الثلاثاء : أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 4650
ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى (4800) ميغاوات .
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لن يكون هناك طرح للاحمال هذا اليوم
.
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