الشركة العامة للكهرباء : العجز المتوقع في الشبكة العامة اليوم حوالي (150) ميغاوات .





طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العجز

المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الثلاثاء إلى حوالي (150) ميغاوات .

وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم

الثلاثاء : أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 4650

ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى (4800) ميغاوات .

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لن يكون هناك طرح للاحمال هذا اليوم

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