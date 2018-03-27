موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 .





*** قوات الاحتلال الصهيوني، تقتحم عدد من البلدات الفلسطينة وتداهم

العديد من منازل المواطنين , وتعتقل خمسة من المواطنين.

*** المتحدثة باسم الشرطة الصهيونية تعلن بان سلطات الاحتلال ستغلق

المعابر مع غزة والضفة الغربية على مدار ثمانية أيام تزامنا مع احتفالات

عيد الفصح اليهودي.

**** اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني

التي سيرت دورياتها الراجلة والمحمولة في بلدة عزون وتقوم باحتجاز عددا

من الشبان , وأصيب فيها العشرات بحالات اختناق .

*** البرلمان التونسي يصوت على عدم تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة"

المكلفة "بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة

المسؤولين عنها.

*** نائب وزير الخارجية الروسي يقول بان بلاده مستعدة للعمل مع واشنطن،

لكن "قرار واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم".

*** المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية يعلن بان موقف الحكومة واضح

من حيث إجراء تصويت بنّاء في البرلمان على الاتفاق النهائي للخروج من

الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض بشأنه حاليا مع الإتحاد.

*** رئيس وزراء استراليا يعلن اليوم بإن بلاده ستطرد دبلوماسيين روسيين

اثنين ردا على هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في انجلترا حملت

الحكومة البريطانية موسكو المسؤولية عنه.

*** لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة تؤكد بأنها فتحت تحقيقا

غير معلن حول الممارسات" مع الشركة الخاصة بموقع فيسبوك للتواصل

الاجتماعي بعد تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم إلى شركة كامبريدج

أناليتيكا البرطانية لتحليل البيانات.

*** ايطاليا تطرد دبلوماسيين من أعضاء السفارة الروسية لدى روما ،وذلك

تضامناً مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي السابق " سيرغي سكريبال

" .

*** (( وال )) ***