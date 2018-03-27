الخارجية الليبية تعبر عن بالغ استنكارها لإطلاق صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية وسقوطها على مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

طرابلس27 مارس 2018 (وال)- أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عن بالغ استنكارها لإطلاق صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية وسقوطها على مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة . ووصفت الوزارة في بيان أصدرته اليوم تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه سقوط هذه الصواريخ بالفعل الإجرامي الذي ينتهك حرمة الشهر الحرام وحرمة الدم والجوار التي حرم الله مساسها إلا بالحق . وجدد بيان الوزارة إدانته الشديدة لمثل هذه الأفعال الإجرامية ، وأعربت عن كامل تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد أية ممارسات إرهابية، مؤكدة على أن هكذا ممارسات لا تؤثر سلبا على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية فحسب ، بل تمتد آثارها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي .



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