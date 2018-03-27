النشرة العلمية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية.



طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) -



= خبراء يعتبرون:" الحياة الصحية تنقذ الآلاف من السرطان".

* لندن- توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن أكثر من 2500 شخص في

الأسبوع يمكنهم تفادي الإصابة بالسرطان إذا قاموا بتغييرات في نمط

حياتهم، مثل ممارسة الرياضة وخفض الوزن.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن مركز أبحاث السرطان في برطانيا يمكن تفادي ما

يقرب من 40% من حالات السرطان التي جرى تشخيصها في المملكة المتحدة كل

عام.. ويعتبرشرب الكحول والتدخين وتلوث الهواء الخارجي أكبر سبب للسرطان.

ويظهر البحث الذي نشرته المجلة العلمية البريطانية للسرطان مؤخرا بأن

البدانة تسبب 13 نوعا مختلفا من السرطان تصيب الأمعاء والثدي والرحم

والكلى، ويمكن منع أكثر من عشرين حالة من خلال الحفاظ على وزن صحي.



= الخمول يهدد الرجال بأمراض المسالك.

* سيول-حذرت دراسة كورية حديثة من أن الخمول البدني والجلوس لفترات

طويلة يزيد من خطر إصابة الرجال بمشاكل للمسالك البولية, وقام الباحثون

بمراقبة 69 ألفا و795 رجلا كوريا في منتصف العمر، ووجدوا أن الخمول

البدني والجلوس لفترات طويلة ارتبط مع تطور أعراض مشاكل المسالك البولية

لدى الرجال وخاصة مشكلة تخزين البول, و التهاب المثانة أو التهاب مجرى

البول أو التهاب البروستات.



= استهلاك المشروبات السكرية يرتبط بالوفاة المبكرة.

* أطلنطا- أجرى بحاث دراسة شملت بيانات قرابة 18 ألف شخص، تبين فيها

زيادة خطر الوفاة للذين استهلكوا أكبر كمية من المشروبات السكرية.

وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن 24 أوقية

مشروبات سكرية يوميا (710 ملليلترات) كانوا عرضة للوفاة بأمراض القلب

بمعدل الضعف، مقارنة بمن يستهلكون أقل من أونصة واحدة (30 ملليلترا).

كما وجد الباحثون بان هذه العلاقة لم تنطبق على الأغذية التي تحتوي

السكر، وهو أمر قد يكون عائدا إلى أن هذه الأغذية تحتوي مكونات أخرى مثل

البروتينات والدهون، والتي تجعل أيضا مختلفا عن المشروبات السكرية التي

تحتوي فقط السكر ويتم امتصاصها من قبل الجسم بسرعة.



= الحمض النووي للصراصير سرّ قوتها.

* بكين-اكتشف باحثون من الصين أسرار قدرة الصرصور على التكاثر والانتشار

في بعض أكثر الأماكن قرفا وإثارة للاشمئزاز على الأرض، وهذه الأسرار

موجودة في حمضه النووي.

ودرس باحثون صينيون التركيب الجيني الكامل لصرصور ، فوجدوا أن لديه

أكثر من عشرين ألف جين، مما يجعل شيفرته الوراثية كبيرة كالإنسان,وتشمل

هذه الجينات مجموعات تساعد الصرصور على تمييز الروائح التي تنبعث من

الأطعمة، وخاصة الأطعمة المتخمرة، وجينات أخرى تضمن نظام إزالة للسموم من

جسمه يحميه إذا أكل أي شيء سام.



= السمنة تبلد حاسة التذوق.

* نيويورك- توصلت دراسة حديثة إلى أن السمنة تؤدي إلى تبلد حاسة الذوق،

وقال العلماء إن النتائج يمكن أن تساعد في ابتكار أساليب جديدة لفقدان

الوزن، مع تركيز أكبر على حاسة الذوق,وتشير النتائج إلى أن زيادة الوزن

لا تؤدي فقط إلى تغيير الشهية، بل تغير في طريقة إدراك الطعم.

وأشارت الدراسة إلى أن براعم التذوق لها حساسية خاصة للأضرار الناجمة عن

المواد الكيميائية الالتهابية التي تحدث في حالة السمنة، مما يؤدى إلى

انخفاض سريع في عددها الإجمالي ويؤثر في التذوق.



= علماء كوريون يطورون تقنية لعلاج السرطان.

*سيول- العلماء في جميع أنحاء العالم يسعون لتطوير علاجات جديدة

للسرطان.

طور علماء في كوريا الجنوبية تقنية جديدة لتشخيص السرطان وعلاجه دون

إلحاق ضرر بالخلايا السليمة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين في المعهد

الكوري لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية، أن التقنية الجديدة تستخدم

الباعث الضوئي الثنائي والمناظير.

وأوضحوا أن التقنية تعتمد على الباعث الضوئي الثنائي لتحديد الخلايا

السرطانية وعلى العلاج الضوئي الديناميكي.



= علاج هرموني يمكن النساء المصابات بالعقم من الحمل .

* لندن- توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يعانين من العقم

لديهن قدرة على الحمل بنسبة 50 بالمائة إذا خضعن لعلاج بهرمونين رئيسيين

.

وذكرت الدراسة أن 3ر54 بالمائة من بين النساء المصابات بالعقم

اللواتي يخضعن لعمليات التلقيح الاصطناعي أصبحن ، حوامل وذلك بفضل تلقي

هرمونات النمو إستراديول والبروجيسترون، وفقا لنتائج الدراسة الحديثة .

- ( وكالة الانباء

الليبية ) -

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