موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- وزير الخارجية بحكومة الوفاق يبرق تعزية إلى نظيره وزير

خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري في ضحايا الهجوم الإرهابي

الذي استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية وأودى بحياة شرطيين وإصابة

ثلاثة آخرين,، ويجدد عزم لببيا على استمرار حربها على الإرهاب وتعزيز

التعاون الثنائي وتنسيق الجهود ، لردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار

البلدين.

* طرابلس- وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يحضر الاحتفالية التي

أقامتها سفارة جمهورية بنغلاديش أمس بمناسبة الذكرى ( 47 ) لاستقلالها

ويؤكد في كلمته بالمناسبة على عمق علاقات التعاون التي تربط ليبيا

وبنغلاديش من خلال عضويتهما في منظمة التعاون الاسلامي وكذلك مشاركة

رعاياهم في مشاريع البنية الأساسية بليبيا .

* طرابلس -الجامعة العربية تختار ليبيا عضواً في اللجنة التنفيذية

للاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الارشيفات العربية المنزوعة

والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الاجنبية والاستعمارية .

* طرابلس- المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يستعرض مع الوفد

الكوري الجنوبي المتكون من شركة هونداي وداوو الكورتيين السبل الكفيلة

بشان إستئناف العمل بمحطتي كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة ومشروع

محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية .

* طرابلس-اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أزمة الجنوب برئاسة نائب رئيس

المجلس الرئاسي تناقش" نتائج زيارتها لمدينة سبها، وكافة جوانب الأزمة

من الناحية الأمنية، ووقف إطلاق النار، ومعالجة الاوضاع الإنسانية.

* طرابلس- نقابة المعلمين بطرابلس تعقد ورشة العمل تحت شعار "الحوار

وسيلة للبناء والارتقاء "حول " ثقافة الإختلاف وأثرها في العملية

التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي بالمؤسسات التعليمية بالتعاون

مع إدارتي الموارد البشرية والتعليم الثانوي بوزارة التعليم.

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يستعرض في

اجتماعه امس مع رئيس الهيئة العامة للزراعة الخطة المقترحة من وزارة

الزراعة للعمل في العام 2018، لدعم القطاع الزراعي.

*طرابلس- إحتفالية بقاعدة طرابلس البحرية بمناسبة إنتهاء المرحلة

الثانية من البرنامج التدريبي لسرية حماية قاعدة طرابلس البحرية .

* طرابلس- اللجنة الفنية المشكله بخصوص المصادقة على اتفاقية اليونسكو

للعام 2003، لصون وحماية التراث اللا مادي خلصت في إجتماعها الى إعداد

مذكرة توصي بالمصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الجهات التنفيذية

والتشريعية في الدولة الليبية.

* طرابلس - ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

فريق نجوم اجدابيا يستضيف فريق النصر اليوم بملعب المرج، في الجولة

الحادية عشرة إياب لفرق المجموعة الثانية.

* ترهونة-فعاليات ورشة عمل للمشروع الوطني لتعزيز الأخلاق في المؤسسات

التعليمية تنطلق اليوم بمدرج كلية العلوم بجامعة الزيتونة تحت شعار "

اخلاقي سر سعادتي "مستهدفة الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين

ومدراء المؤسسات التعليمية .

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