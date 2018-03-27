سيالة يوجه برقية تعزية لنظيره المصري سامح شكري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية .الثلاثاء ، 27-03-2018 - 11:41:00

سيالة يوجه برقية تعزية لنظيره المصري سامح شكري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية .طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد
سيالة برقية تعزية إلى نظيره وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة
سامح شكري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدير أمن محافظة
الإسكندرية وأدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين . وعبر سيالة في برقيته عن تعازيه الحارة جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا ، في من استشهد جراء هذا العمل الإرهابي ، مجددا عزم لببيا على استمرار حربها على الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي وجاهزيتها لمزيد من تنسيق الجهود ، حتى اجتثاثه ، وردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلدين وسلامة مواطنيهما.


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