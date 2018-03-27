روسيا ترد على تصريحات امريكية بطرد دبلوماسيين روس بواشنطن على خلفية اتهاماتها بالتورط في قضية سكريبال.





موسكو 27 مارس 2018 ( وال) - ردت روسيا اليوم الثلاثاء على تصريحات

واشنطن في قضية سكريبال، قائلة إن القرارالامريكي بطرد الدبلوماسيين

الروس "لن يبقى دون رد".

واشار نائب وزير الخارجية الروسي" سيرغي ريابكوف" في تصريحات نقلتها

وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن واشنطن تعتمد "اتهامات كاذبة ضد روسيا تهدد

وتحاول قلب كل شيء رأسا على عقب".

وأكد نائب وزير الخارجية، موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن، لكن "قرار

واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد صارم".

وأضاف " ريابكوف" أن المسؤولين في بريطانيا مستمرون في الهراء، وذلك

تعليقا حول تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية عن "20 خيارا قدمتهم روسيا

في قضية سكريبال.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من

البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية

العامة الروسية في سياتل.

ويأتي ذلك على خلفية توجيه بريطانيا، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في

تسميم سكريبال وابنته، فيما نفى الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

...(وال) ...