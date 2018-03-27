سلطات الاحتلال الاسرائيلي تغلق غزة والضفة الغربية 8 أيام.الثلاثاء ، 27-03-2018 - 11:07:00



القدس27 مارس 2018 ( وال ) - اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي انها
ستغلق المعابر مع غزة والضفة الغربية على مدار ثمانية أيام تزامنا مع
احتفالات عيد الفصح اليهودي، اعتبارا من منتصف ليل الخميس وحتى منتصف ليل
يوم السبت الموافق السابع من أبريل المقبل.
ويعني إغلاق الأراضي الفلسطينية أيضا حظر دخول جميع الفلسطينيين
الذين يحملون تصاريح صادرة من جانب أسرائيل أراضي الأخيرة، باستثناء
الحالات الإنسانية والصحية الطارئة.
وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلية إجراءات الأمن بالقدس الشرقية، لا
سيما المدينة العتيقة وفي أبرز منافذ الدخول إلى المدنية، وفقا للمتحدثة
باسم الشرطة.

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