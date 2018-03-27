ورشة عمل للمشروع الوطني لتعزيز الأخلاق في المؤسسات التعليمية
ببلدية ترهونة .
الثلاثاء ، 27- 03- 2018 - 11:08:00
ترهونة 27 مارس 2018 ( وال ) - بدأت صباح اليوم الثلاثاء بمدرج كلية
العلوم جامعة الزيتونة بترهونة فعاليات ورشة عمل للمشروع الوطني لتعزيز
الأخلاق في المؤسسات التعليمية تحت شعار " اخلاقي سر سعادتي "
ويشرف على الورشة وينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية
بقطاع التعليم بالبلدية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون
الإسلامية ترهونة .
وتستهدف الورشة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام ، الأخصائيين
الاجتماعيين والمرشدين النفسيين ومدراء المؤسسات التعليمية .
...(وال ترهونة)...