ورشة عمل للمشروع الوطني لتعزيز الأخلاق في المؤسسات التعليمية ببلدية ترهونة .





ترهونة 27 مارس 2018 ( وال ) - بدأت صباح اليوم الثلاثاء بمدرج كلية

العلوم جامعة الزيتونة بترهونة فعاليات ورشة عمل للمشروع الوطني لتعزيز

الأخلاق في المؤسسات التعليمية تحت شعار " اخلاقي سر سعادتي "

ويشرف على الورشة وينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية

بقطاع التعليم بالبلدية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون

الإسلامية ترهونة .

وتستهدف الورشة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام ، الأخصائيين

الاجتماعيين والمرشدين النفسيين ومدراء المؤسسات التعليمية .

...(وال ترهونة)...