سيالة يوجه برقية تعزية لنظيره الروسي لافروف في ضحايا الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في مركز التسوق بروسيا .

طرابلس27 مارس 2018 (وال) -وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد

سيالة برقية تعزية إلى نظيره سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا

الاتحادية في ضحايا الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في مركز للتسوق في

مدينة كيميروفو الصناعية بسيبريا الغربية . وأعرب سيالة في برقيته عن أحر تعازيه ومواساته لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والسلامة للمفقودين.



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