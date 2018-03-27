نيكي يرتفع بفضل انحسار المخاوف من حرب تجارية .





طوكيو27 مارس 2018 ( وال ) - سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا قويا

اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من حروب تجارية بين الولايات المتحدة

والصين في الوقت الحالي ما ساهم في صعود قطاعات مثل صناعة الرقائق مقتدية

بالأداء القوي للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.7 بالمئة مسجلا 21317.32 نقطة.

واتسم أداء أسهم التكنولوجيا بالقوة وارتفعت شركات صناعة أشباه

الموصلات فزاد طوكيو إلكترون 2.9 بالمئة وأدافنتست كورب 2.6 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.7 بالمئة أيضا ليصل إلى 1717.13

نقطة.