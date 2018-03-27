قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من القدس بينهم مُسن.الثلاثاء ، 27-03-2018 - 10:40:00



القدس 27 مارس 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء،
خمسة مواطنين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس، بينهم مُسن، وتم تحويلهم
الى مراكز اعتقال وتحقيق في المنطقة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا
شمال القدس وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها تفتيشا وخرابا
واعتقلت الشبان: أحمد شحادة، وأنس الشوعاني، ومؤيد كنعان.
ومن شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الخضور من
بلدة بدّو، والمُسن الياس حسين بيت عنان.
الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة الرام شمال القدس
المحتلة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها.
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