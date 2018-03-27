الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام.

سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب ليبيا هذا اليوم وتمتد إلى بعض

مناطق الشمال الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من مساء هذا

اليوم.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة كليا إلى جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار قد تكون غزيرة على

بعض المناطق وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا بداية من يوم الغد ، والرياح

شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى منخفضة نسبيا حيث

تتراوح مابين (15-18) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة مئوية على

المرتفعات الجبلية ، وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجي بداية من يوم الخميس.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

فرصة لسقوط أمطار متفرقة بداية من مساء اليوم وقد تكون غزيرة يوم الغد

خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، والرياح شمالية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية مساء اليوم على الخليج والواحات قد

تتجاوز (70) كلم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصـوى

تتـراوح مابين (19-24) درجة مئوية على الساحل والمرتفعات وتتراوح مابين

(28-33) درجة على اجدابيا والدواخل ، وتسجل انخفاضا يوم الغد حيث لا

تتجاوز (11) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الواقعة شمال الحمادة

ومناطق الجفرة مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى

شمالية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال احيانا مع انخفاض

ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب المناطق ، فدرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (22- 26) درجة مئوية ولا تتجاوز (20) درجة على غدامس والحمادة.



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى

شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين ( 33 - 37) درجة مئوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ليوم الغد.

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