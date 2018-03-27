نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .الثلاثاء ، 27-03-2018 - 10:35:00



طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا الريح باش الى غربي سرعته مابين
(10-20)عقدة تصل هذا اليوم الى(25)عقدة على الساحل الممتد من زواره الى
الخمس إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر يصل صباح اليوم الى
(2.00) متر على ساحل طرابلس والخمس البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب
ويكون هادئ يوم الغد على ساحل زواره درجة حرارة سطح البحر مابين (15-16)
درجة مئوية الرؤيـة ضعيفة الى متوسطة هذا اليوم بسبب الاتربة المنساقة
ومتوسطة الى جيدة يوم الغد .

*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماء قليلة السحب شلوق الى باش ويكون براني يوم الغد على ساحل سرت ورأس
لانوف وبنغازي سرعته مابين (10 - 25) عقدة تصل أحيانا الى (30)عقدة
إرتفاع الموج يتراوح مابين بين (0.75-2.00) متر
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر مابين (15-17)
درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة هذا اليوم بسبب الاتربة
المنساقة.
....( وال )....

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