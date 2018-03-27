للموقع / إدارة الموارد البشرية بالتعليم تنظم ورشة عمل حول "ثقافة الإختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية .





طرابلس 27 مارس 2018 (وال)- عقدت بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس فعاليات

ورشة العمل حول " ثقافة الإختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية

وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي بالمؤسسات التعليمية " تحت شعار "الحوار

وسيلة للبناء والارتقاء "والتي تشرف عليها وتنظمها إدارتي الموارد

البشرية والتعليم الثانوي بوزارة التعليم.

وتهدف الورشة إلى إبراز ثقافة الإختلاف ودورها بالعملية التعليمية، إلى

جانب الاستراتيجيات والأهداف العليا لنشرها والابتعاد عن الخلاف والجدال

وإعطاء مساحة للحوار والنقاش والاتفاق ، وذلك للوصول إلى نتائج إيجابية

من شأنها أن تساهم في بناء الدولة.

وقدمت خلال الورشة عدد من الورقات العلمية تتمحور حول الخلاف والإختلاف

وأهمية وخصائص انتشار ثقافة الإختلاف بالمؤسسات التعليمية ودورها في

تطوير المناهج وتحسين الأداء الوظيفي والعمل الجماعي وحل المشاكل

التربوية والإدارية ، وكذلك دور القيادات التربوية والإدارية في هذا

الشأن ،بالإضافة إلى التجارب العالمية والمحلية بالخصوص وسبل الاستفادة

منها.

(وال)