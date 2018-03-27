السلطات الأمريكية تؤكد تحقيقها مع فيسبوك بسبب تسريب بيانات المستخدمين .





نيويورك 27 مارس 2018 ( وال ) - أكدت لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات

المتحدة (FTC) اليوم أنها تحقق مع الشركة الخاصة بموقع فيسبوك للتواصل

الاجتماعي بعد تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم إلى شركة كامبريدج

أناليتيكا البرطانية لتحليل البيانات.

وجاء في بيان رسمي لها أن "لجنة التجارة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد

التقارير الصحفية الأخيرة التي أصبحت مصدر قلق كبير بعد أن تناولت

ممارسات الخصوصية لفيسبوك. اليوم، تؤكد اللجنة الفيدرالية أنها فتحت

تحقيقا غير معلن حول هذه الممارسات".

وأبرز المدير المؤقت للجنة توم بال أن الـ(FTC) تتعهد باستخدام "كل

أدواتها" من أجل حماية خصوصية المستهلكين وأولها هي "الإجراءات القسرية"

ضد الشركات التي لا تلتزم بتعهداتها في هذا الشأن أو تخرق القوانين.