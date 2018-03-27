استراليا تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين ردا على هجوم غاز الأعصاب ببريطانيا.





سيدني 27 مارس 2018 ( وال) - أعلن رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول

اليوم الثلاثاء إن بلاده ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين ردا على هجوم

بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في انجلترا حملت الحكومة البريطانية

موسكو المسؤولية عنه.

وقال " ترنبول" في بيان "تتخذ استراليا، مع المملكة المتحدة وحلفاء

وشركاء آخرين، إجراء للرد على الهجوم بغاز الأعصاب في الآونة الأخيرة في

سالزبري بالمملكة المتحدة".

وأضاف "ستطرد الحكومة الاسترالية دبلوماسيين روسيين تم تحديد هويتهما

كضباطي مخابرات سريين بسبب أعمال لا تتسق مع وضعهما، وذلك وفقا لاتفاقيات

جنيف".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية "جولي بيشوب" إنه قد يتم أيضا اتخاذ

إجراءات أخرى ردا على تسميم الجاسوس منها مقاطعة استراليا لبطولة كأس

العالم لكرة القدم في روسيا.

وقالت بيشوب للصحفيين في كانبيرا "يوجد عدد من الخيارات الأخرى لإجراءات

يمكن اتخاذها، مقاطعة كأس العالم أحد الخيارات الأخرى التي يمكن اتخاذها

فيما يتعلق بهذا الأمر".

...( وال) ...