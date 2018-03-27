النفط يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط وتعافي الأسواق العالمية .





سنغافورة 27 مارس 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء

بدعم المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل إمدادات.

وبحلول الساعة 0602 بالتوقيت العالمي "جرينتش" ارتفعت العقود الآجلة

لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.69

دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالميمزيج برنت ثمانية سنتات أو 0.1

بالمئة إلى 70.20 دولار للبرميل.

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