المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يجتمع مع الوفد الكوري الجنوبي المتكون من شركة هونداي وداوو الكورتيين .





طرابلس 27 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع المدير التنفيذي للشركة

العامة للكهرباء يوم أمس بطرابلس مع الوفد الكوري الجنوبي المتكون من

شركة هونداي وداوو الكورتيين لاستئناف العمل بمحطتي كهرباء الزويتينة

للدورة المزدوجة ومشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية .



وتناول الاجتماع الموسع الذي حضره مدراء ادارات مشروعات انتاج

الطاقة الكهربائية ومشروعات المحطات البخارية ومحطة غرب طرابلس ورئيس

متابعة مشروع محطة غرب طرابلس وعدد من المهندسين بالنقاش سبل تجهيز

المواقع واختبار الآليات ووضع جدول زمني لعمليات الانشاء والبناء

والتركيب ، وتم التأكيد على ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ مراحل محطتي

كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة ومحطة كهرباء غرب طرابلس البخارية .



ورحب المدير التنفيذي للشركة في مستهل الاجتماع بالوفد الكوري ، مؤكدا

على عمق علاقات التعاون وحرص الشركات الكورية على استكمال المشاريع

المتوقفة منوهاً إلى أن الوضع الأمني جيد وتم اعطاءه أهمية كبيرة على

مستوى الحكومة والبلديات ومديريات الامن .

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