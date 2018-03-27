استكمال المرحلة الثانية من دورة تدريبية لسرية حماية قاعدة طرابلس البحرية .

طرابلس 27 مارس 2018 (وال)- أقيمت بقاعدة طرابلس البحرية امس

إحتفالية بمناسبة إنتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لسرية

حماية قاعدة طرابلس البحرية .

قدم المتدربون خلال الاحتفالية عدة فقرات وعروض في الفنون القتالية

وطرق النجاة والإنقاذ شملت إخلاء السفن في الحالات الحرجة وإنقاذ الجرحى والمداهمة والإقتحام مع استخدام السواتر؛ وتغطية الانسحاب بالجرحى في حالة الاشتباكات والإنزال على شاطئ البحر ومداهمة المباني مع تحرير الرهائن والقبض على المطلوبين .

حضر الإحتفالية وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أوحيدة عبدالله اوحيدة

ورئيس اركان القوات البحرية لواء بحار سالم ارحومة وآمر قاعدة طرابلس

البحرية لواء بحار: عبدالحكيم بوحولية وعن الجانب الإيطالي المستشار

بوزارة الدفاع والمدربين بالإضافة إلى عدد من ضباط وضباط صف وجنود من

منتسبي القوات البحرية وقاعدة طرابلس البحرية .

واستمرت هذه المرحلة حسب ما ذكره مكتب الاعلام والثقافة البحرية -

للقوات البحرية الليبية أكثر من شهر وجرت التدريبات في الساحة وفي مواقع أخرى داخل القاعدة وان عدد المتدربين (30) عنصر من عناصر السرية.

وكانت المرحلة الأولى قد جرت على متن السفينة (ابن عوف) وفي ساحة

القاعدة و استمرت لمدة شهر. وتم فيها تدريب الأفراد على استخذام السلاح

والمباديء العامة لأعمال الحماية والإنقاذ وانه من المخطط له أن تتم

المرحلة الثالثة في دولة إيطاليا لمدة شهر ونصف وتكون تدريبات مكملة

ومتقدمة لما تم التدريب عليه في المرحلتين الأولى والثانية ومن المحتمل

أن تبدأ يوم 2 أبريل القادم

.

والجدير بالذكر ان البرنامج التدريبي يتم بناءً على إتفاقية تعاون

مع الجانب الإيطالي، وبمدربين إيطاليين على ثلاث مراحل مدة كل مرحلة من

شهر إلى شهر ونصف .