علاج هرموني يمكن النساء المصابات بالعقم من الحمل .
الثلاثاء ، 27- 03- 2018 - 08:33:00
لندن 27 مارس 2018 ( وال ) - توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء
اللواتي يعانين من العقم لديهن قدرة على الحمل بنسبة 50 بالمائة إذا خضعن
لعلاج بهرمونين رئيسيين .
وذكرت الدراسة أن 3ر54 بالمائة من بين النساء المصابات بالعقم
اللواتي يخضعن لعمليات التلقيح الاصطناعي أصبحن ، حوامل وذلك بفضل تلقي
هرمونات النمو إستراديول والبروجيسترون، وفقا لنتائج الدراسة الحديثة .
وأوضحت الدراسة أن نسبة حمل النساء المصابات بالعقم، اللواتي يخضعن
للتلقيح الاصطناعي للمرة الثالثة من دون الحصول على الهرمونات ، تصل إلى
1ر17 بالمائة فقط .
ويعتقد أن الإستراديول والبروجيسترون يحسنان تدفق الدم إلى بطانة
الرحم ، ويعدانها لزراعة البويضة الملقحة .
ويخطط الباحثون للتحقيق في ما إذا أمكن تحديد النساء المناسبات لمثل
هذا العلاج ، قبل الاضطرار إلى تحمل حالات فشل عمليات التلقيح الاصطناعي
المتكررة .
...(وال)...