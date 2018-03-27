علاج هرموني يمكن النساء المصابات بالعقم من الحمل .





لندن 27 مارس 2018 ( وال ) - توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء

اللواتي يعانين من العقم لديهن قدرة على الحمل بنسبة 50 بالمائة إذا خضعن

لعلاج بهرمونين رئيسيين .

وذكرت الدراسة أن 3ر54 بالمائة من بين النساء المصابات بالعقم

اللواتي يخضعن لعمليات التلقيح الاصطناعي أصبحن ، حوامل وذلك بفضل تلقي

هرمونات النمو إستراديول والبروجيسترون، وفقا لنتائج الدراسة الحديثة .

وأوضحت الدراسة أن نسبة حمل النساء المصابات بالعقم، اللواتي يخضعن

للتلقيح الاصطناعي للمرة الثالثة من دون الحصول على الهرمونات ، تصل إلى

1ر17 بالمائة فقط .

ويعتقد أن الإستراديول والبروجيسترون يحسنان تدفق الدم إلى بطانة

الرحم ، ويعدانها لزراعة البويضة الملقحة .

ويخطط الباحثون للتحقيق في ما إذا أمكن تحديد النساء المناسبات لمثل

هذا العلاج ، قبل الاضطرار إلى تحمل حالات فشل عمليات التلقيح الاصطناعي

المتكررة .

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