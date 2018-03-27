علاج هرموني يمكن النساء المصابات بالعقم من الحمل .الثلاثاء ، 27-03-2018 - 08:33:00



لندن 27 مارس 2018 ( وال ) - توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء
اللواتي يعانين من العقم لديهن قدرة على الحمل بنسبة 50 بالمائة إذا خضعن
لعلاج بهرمونين رئيسيين .
وذكرت الدراسة أن 3ر54 بالمائة من بين النساء المصابات بالعقم
اللواتي يخضعن لعمليات التلقيح الاصطناعي أصبحن ، حوامل وذلك بفضل تلقي
هرمونات النمو إستراديول والبروجيسترون، وفقا لنتائج الدراسة الحديثة .
وأوضحت الدراسة أن نسبة حمل النساء المصابات بالعقم، اللواتي يخضعن
للتلقيح الاصطناعي للمرة الثالثة من دون الحصول على الهرمونات ، تصل إلى
1ر17 بالمائة فقط .
ويعتقد أن الإستراديول والبروجيسترون يحسنان تدفق الدم إلى بطانة
الرحم ، ويعدانها لزراعة البويضة الملقحة .
ويخطط الباحثون للتحقيق في ما إذا أمكن تحديد النساء المناسبات لمثل
هذا العلاج ، قبل الاضطرار إلى تحمل حالات فشل عمليات التلقيح الاصطناعي
المتكررة .
...(وال)...

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