البرلمان البريطاني يجري تصويتا بناء على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي .





لندن 27 مارس 2018 ( وال ) - قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء

البريطانية " تيريزا ماي " لإن موقف الحكومة واضح من حيث إجراء تصويت

بنّاء في البرلمان على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي

تتفاوض بشأنه حاليا مع الإتحاد.

واضاف المتحدث أمس الإثنين أن موقف الحكومة في هذا الأمر واضح جدا وهو

إجراء تصويت بناء على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن

للبرلمان من خلاله اختيار قبول الاتفاق أو أن نخرج من الاتحاد دون اتفاق

، لكننا سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019 ".

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