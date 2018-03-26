الكاف يعاقب حكم مباراة الاتحاد وأكوا يونايتد النيجيري.





طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)

إيقاف حكم مباراة الاتحاد وأكوا يونايتد النيجيري "جواكين إيسونو إيانغ"

لمدة ستة أشهر، على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي الاتحاد ضد الحكم

عقب انتهاء مباراته مع أكوا يونايتد الأسبوع الماضي ضمن إياب دور الـ 32

من كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وشهدت المباراة التي أقيمت يوم الأحد 18 مارس الجاري، إلغاء الحكم

ومساعده الأول هدفين شرعيين سجلهما الاتحاد، ثم قام بطرد المدرب

"غارزيتو" وتبعه بمهاجم الفريق محمد الطبال، قبل أن يحرز أكوا يونايتد

هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليتعادل الفريقان

في مجموع الذهاب والإياب بهدف لمثله، ويحتكما لركلات الترجيح التي خسرها

الاتحاد 2 - 3 وغادر البطولة.

لجنة العقوبات بـ (الكاف) رغم الأدلة وشريط المباراة وتقرير المراقب

وشكوى نادي الاتحاد لم تكن منصفة في حق نادي الاتحاد في إعادة المباراة

أسوة بوقائع مماثلة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات تمت في مثل هذه

الحالات إعادة مبارياتهم.

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