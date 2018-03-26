ليبيا تحصد خمس قلائد في افتتاح البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر.







طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- تحصل الرباع الليبي الدولي " عبد المالك

أبوحامد " على خمس قلائد (أربع فضية وواحدة برونزية)، ضمن مشاركته في

البطولة الأفريقية لرفع الأثقال لفئة الناشئين، التي افتتحت اليوم

الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، والمؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين

2018.

وجاءت القلائد الخمس عن طريق الرباع " عبد المالك أبوحامد " ضمن

مشاركته في منافسات وزن 56 كيلوجراما، وحقق رفعات الخطف 76 كيلوجراما،

والنتر 95 كيلوجراما، والمجموع 171 كيلوجراما.

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة التي تتواصل لمدة أربعة أيام

ثمانية رباعين، وبمشاركة عديد الرباعين يمثلون 16 دولة أفريقية هي ليبيا

والجزائر وتونس وبوروندي وليسوتو ومدغشقر وسيشل وسيراليون والصومال وجنوب

افريقيا ومورشيوس ونيجيريا وبتسوانا وزامبيا وأوغندا ومصر (الدولة

المستضيفة) .

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