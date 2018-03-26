سيالة يحضر الاحتفالية التي اقامتها سفارة بنغلاديش بمناسبة الذكرى ( 47 ) لاستقلال بنغلاديش .

طرابلس26 مارس 2018 (وال) -حضر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " الاحتفالية التى اقامتها سفارة جمهورية بنغلاديش بطرابلس مساء اليوم بمناسبة الذكرى ( 47 ) لاستقلال بنغلاديش . وأعرب سيالة في كلمة له بالمناسبة عن شكره وتقديره لسفير جمهورية بنغلاديش المعتمد بليبيا " شيخ سكندر" وأعضاء السفارة على دعوته لحضور هذه الاحتفالية وعبر عن تهانيه لدولة بنغلاديش حكومة وشعبا بالذكرى ( 47 ) لاستقلال بلادهم . وأكد على عمق علاقات التعاون التى تربط ليبيا وبنغلاديش من خلال عضويتهما في منظمة التعاون الاسلامي وكذلك مشاركة رعاياهم في مشاريع البنية الاساسية بليبيا . وأشار سيالة بأن هذا الاحتفال هو الاول من نوعه تقيمه سفارة بطرابلس بعد استقرار الأوضاع الامنية بالعاصمة موضحا بأن ذلك من شأنه أن يشجع باقي السفارات على تنظيم مثل هذه الاحتفالات . كما حضر الاحتفالية وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون لسياسية لطفي المغربي وعدد من سفراء الدول المعتمدين بليبيا . يشار بأن سفير جمهورية بنغلاديش " شيخ سكندر " هو أحد السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج امس الاحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووكيل الوزارة للشؤون السياسية لطفي المغربي.



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