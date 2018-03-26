المدينة يفوز على الاتحاد في كأس ليبيا لكرة السلة.





طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق المدينة لكرة السلة إلى نهائي

المنطقة الغربية في كأس ليبيا بعد فوزه على فريق الاتحاد بفارق نصف سلة

في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس.

تقدم الاتحاد في الربع الأول «7-12»، وفي الربع الثاني كانت الأفضلية

للمدينة الذي أضاف 15 نقطة مقابل 7 للاتحاد ليتقدم «19-22»، وزاد الفارق

في الربع الثالث إلى ست نقاط متقدما «34-40»، وفي الربع الرابع قلص

الاتحاد الفارق إلى 5 نقاط لينتهي بفوز المدينة «57-58».

ويلاقي المدينة الأهلي طرابلس لتحديد بطل المنطقة الغربية، الذي سيلاقي

النصر بطل المنطقة الشرقية في نهائي الكأس يوم 8 مايو المقبل بمجمع

سليمان الضراط في بنغازي.

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