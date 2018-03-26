وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد على أهمية تقديم افضل الخدمات لشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم في المجتمع .

طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية " فاضي الشافعي "على أهمية تقديم افضل الخدمات لشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم في المجتمع .

وأفاد مدير المكتب الاعلامي بالوزارة وكالة الأنباء الليبية أن الوزيرة ناقشت في الاجتماع الذي عقدته اليوم بطرابلس وبحضور وكيل الوزارة "محسن ابوسنينة "ومدراء الادارات والمكاتب موضوع صندوق التكافل واعادة النظر في تشكيل بعض اللجان المشكلة وتفعيلها .

وأضاف بأن الشافعي أكدت خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة ودعمهم تطوير بعض التشريعات لكي تستطيع الوزارة والجهات التابعة لها تقديم افضل الخدمات لشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم في المجتمع .

واوضح بأن الاجتماع أُستهل باستعراض وكيل الوزارة " محسن أبوسنينة " لجدول الاعمال ، عرض بعدها مدير ادارة الشوون ال الادارية والمالية تقريرا مفصلا لما نفذ من ميزانية العام الماضي 2017 .

كما ناقش الاجتماع امكانية توفير بعض الاحتياجات الضرورية لسير عمل الوزارة اضافة الى مشاركة الوزارة في معرض طرابلس الدولي الشهر القادم وكذلك بعض الاجراءات الادارية والتنظيمية وعلاقة الوزارة بفروعها بالبلديات.



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