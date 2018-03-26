اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أزمة الجنوب تناقش نتائج زيارة مدينة سبها .

طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أزمة الجنوب برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي "عبد السلام كاجمان" وحضور كامل أعضائها من الوزراء نتائج زيارتها لمدينة سبها، وكافة جوانب الأزمة من الناحية الأمنية، ووقف إطلاق النار، ومعالجة الاوضاع الإنسانية.

وأشادت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء، وبحضور معاون آمر الحرس الرئاسي العقيد "محمد لاكري" بالدور الذي تقوم به مديريات أمن الجنوب بالرغم قلة الإمكانيات.

وأكدت اللجنة على استمرارية التواصل مع أطراف النزاع، وضرورة وقف إطلاق النار .



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