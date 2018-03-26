اعتقال 20 شخصا في قيادة القوات الجوية التركية .





أنقرة 26 مارس 2018 (وال) - أصدرت النيابة العامة في أنقرة، اليوم

الاثنين ، مذكرات اعتقال بحق 20 شخصا في قيادة القوات الجوية التركية.

وقال مكتب الإعلام بالنيابة العامة في أنقرة لوكالة "سبوتنيك": "إن

النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 20 مدنيا في إطار تحقيقات تجريها

ضد التكوين السري لجماعة فتح الله غولن .

وكانت محكمة تركية قد أصدرت حكما، في وقت سابق، بسجن 25 صحفيا، في

اتهامات بعلاقاتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وارتباطهم بصلات

مع جماعة "فتح الله غولن".