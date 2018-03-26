اعتقال 20 شخصا في قيادة القوات الجوية التركية .الإثنين ، 26-03-2018 - 17:32:00



أنقرة 26 مارس 2018 (وال) - أصدرت النيابة العامة في أنقرة، اليوم
الاثنين ، مذكرات اعتقال بحق 20 شخصا في قيادة القوات الجوية التركية.
وقال مكتب الإعلام بالنيابة العامة في أنقرة لوكالة "سبوتنيك": "إن
النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 20 مدنيا في إطار تحقيقات تجريها
ضد التكوين السري لجماعة فتح الله غولن .
وكانت محكمة تركية قد أصدرت حكما، في وقت سابق، بسجن 25 صحفيا، في
اتهامات بعلاقاتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وارتباطهم بصلات
مع جماعة "فتح الله غولن".

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