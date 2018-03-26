طائرة تابعة لإير كندا تهبط اضطراريا في مطار واشنطن الدولي.الإثنين ، 26-03-2018 - 17:23:00



واشنطن 26 مارس 2018 (وال) - هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة إير
كندا اضطراريا الليلة الماضية وعلى متنها 67 راكبا في مطار خارج واشنطن
بعد أن لاحظ الطياران دخانا في مقصورة القيادة.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة وهي من طراز
إمبراير 175 كانت متجهة إلى مطار رونالد ريجان قادمة من تورونتو وهبطت
بسلام في مطار واشنطن الدولي في شمال فرجينيا .
وذكرت إير كندا أن الركاب وعددهم 63 وأفراد الطاقم الأربعة غادروا
الطائرة إلى المدرج بسلام.

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