ارتفاع عدد قتلى حريق بمركز تجاري في روسيا إلى 56 شخصا.الإثنين ، 26-03-2018 - 17:19:00



موسكو 26 مارس 2018 (وال) - أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية اليوم
الاثنين أن عدد قتلى الحريق الذي اندلع أمس في مركز تجاري بمدينة
كيميروفو في سيبيريا ارتفع إلى 56 قتيلا.
وأضافت في بيان أن 44 شخصا أصيبوا في الحريق بينهم عشرة ما زالوا في
المستشفى.
والتهم الحريق، الذي يعد واحدا من بين الأكبر في روسيا ، الطوابق العليا
من المركز التجاري التي تضم مجمع دور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب
الأطفال.
وأشارت أن الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس أخمد الآن لكن المنقذين
يواجهون صعوبات في الوصول إلى الطوابق العليا بسبب انهيار سطح المبنى .

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