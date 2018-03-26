الجامعة العربية تختار ليبيا عضوا دائما في لجنة استعادة الأرشيفات العربية من الدول الأجنبية والاستعمارية.







طرابلس 26 مارس 2018 (وال) - اختارت جامعة الدول العربية؛ ليبيا عضوا

دائما في اللجنة التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة

الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية

والاستعمارية.

وقال المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، إن اختيار ليبيا

لعضوية اللجنة يأتي تكريما لمساهمتها مع بقية أعضاء المجلس التنفيذي

للأرشيف العربي في تبني الجامعة العربية للميثاق العربي الموحد الصادر في

9 مارس 2015، والاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية

المنزوعة والمسلوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعماريةالصادرة في

9 سبتمبر 2016 .

وأهاب المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بالمواطنين ممن لديهم

معلومات موثقة وأدلة مؤكدة عن وثائق ليبية من الإدارات الحكومية الليبية

والمؤسسات الرسمية والأهلية الليبية ونقلت بطرق غير شرعية للخارج أثناء

ما حدث عام 2011 وما بعده، بأن يبادروا بالإعلان عنها وتقديم أدلتهم

للمركز لاستراجاعها وفقا للقوانين واللوائح السارية.

يشار إلى أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية هو المسؤول

الأول على حماية الإرشيف والمحفوظات الليبية وفقا للقانون رقم 24 لسنة

2012 .

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