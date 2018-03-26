معظم الفرنسيين يعارضون بيع أسلحة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.





باريس 26 مارس 2018 (ةال) - أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة

يوجوف أن 75 في المائة من الفرنسيين يريدون أن يعلق الرئيس إيمانويل

ماكرون مبيعات الأسلحة للدول التحالف التي تشارك في الحرب اليمنية ومنها

السعودية والإمارات .

وتتزايد الضغوط على ماكرون لتقليص الدعم العسكري للبلدين الخليجيين بسبب

المخاوف من استخدام الأسلحة الفرنسية في الحملة العسكرية التي أكملت

عامها الثالث اليوم الاثنين.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا يقاتل جماعة الحوثي والتي تسيطر على

معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. وقتل في الصراع ما يربو على

عشرة آلاف شخص فضلا عن تشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين.

وأظهر الاستطلاع أن 88 في المائة من المشاركين يعتقدون أن بلادهم ينبغي

أن توقف صادرات الأسلحة إلى جميع الدول التي قد تستخدمها ضد المدنيين

بينما قال 75 في المائة إن فرنسا يجب أن توقف صادرات الأسلحة للدول

المشاركة في الصراع اليمني.

وقال سبعة من كل عشرة شملهم الاستطلاع إن على الحكومة وقف تصدير الأسلحة

للسعودية والإمارات.

الأسلحة.

وأجري الاستطلاع إلكترونيا يومي 20 و21 مارس الحالي على عينة تضم 1026

شخصا من مختلف قطاعات المجتمع الفرنسي ممن يبلغون من العمر 18 عاما على

الأقل.