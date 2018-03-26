ورشة عمل حول " ثقافة الاختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي و التربوي".





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - بدأت صباح اليوم الأثنين بقاعة نقابة

المعلمين بطرابلس فعاليات ورشة العمل حول ثقافة الاختلاف وأثرها في

إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي بالمؤسسات

التعليمية

وحضر فعاليات افتتاح أعمال الورشة التي أقيمت تحت شعار "الحوار وسيلة

للبناء والارتقاء "وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام "عادل جمعة" ، وعدد

من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم بالبلديات وعضو

اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة " محمد الهدار" ، ولفيف من

المعلمين والمهتمين بالجانب التعليمي.

وتهدف الورشة التي تشرف عليها وتنظمها إدارتي الموارد البشرية والتعليم

الثانوي بوزارة التعليم.إلى إبراز ثقافة الإختلاف ودورها بالعملية

التعليمية، إلى جانب الاستراتيجيات والأهداف العليا لنشرها والابتعاد عن

الخلاف والجدال وإعطاء مساحة للحوار والنقاش والاتفاق ، وذلك للوصول إلى

نتائج إيجابية من شأنها أن تساهم في بناء الدولة.

وسيعكف المشاركون خلال الورشة التي ستستمر فعاليتها على مدى يومين تقديم

عدد من الورقات العلمية تتمحور حول الخلاف والإختلاف وأهمية وخصائص

انتشار ثقافة الإختلاف بالمؤسسات التعليمية ودورها في تطوير المناهج

وتحسين الأداء الوظيفي والعمل الجماعي وحل المشاكل التربوية والإدارية ،

وكذلك دور القيادات التربوية والإدارية في هذا الشأن ،بالإضافة إلى

التجارب العالمية والمحلية بالخصوص وسبل الاستفادة منها.



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