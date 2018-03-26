مراكز الاختراع للانتخابات الرئاسية في مصر تفتح ابوابها اليوم بتبدأ اليوم .





القاهرة 26 مارس 2018 (وال) - فتحت مراكز الاختراع أمام المصرين

اليوم الاثنين وتوجه الى صناديق الاقتراع والتي تستمر قلاقة أيام

للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

ويشارك في الانتخابات قرابة 60 مليون ناخب من اجمالي 100 مليون مصري

هم عدد سكان البلد العربي الاكبر ديموغرافيا.

ويتعين على الناخبين الاختيار ما بين عبد الفتاح السيسي ومنافسه رئيس حزب

الغد موسى مصطفى موسى وهو سياسي .

وقد اتخذت اجراءات أمنية مشددة في جميع انحاء مصر لنجاح سلامة العملية

الانتخابية كان عددا من المرشحين قد انسحبوا من السباق العملية

الانتخابية