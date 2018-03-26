الأتربة توقف حركة السير في المنطقة الممتدة من التميمي إلى المخيلي شرق ليبيا.





بنغازى 26 مارس 2018 (وال ) تشهد المنطقة الممتدة من التميمي إلى

المخيلي شرق البلاد اليوم الإثنين رياح مثيرة للأتربة والعواصف الرملية

ما أدى إلى توقف حركة السير انعدام الرؤية.

ومن المنتظر هطول أمطار ذات صبغة رعدية وأجواء شتوية يوم الأربعاء القادم

حيث تشمل الأمطار مناطق واسعة من القطاع الشمالي الشرقي للبلاد وتوزيعها

عشوائيا، وتتميز الأمطار بصبغة رعدية خاصةً بالمناطق المطلة على الساحل.

وسيكون الانخفاض ملحوظًا في درجات الحرارة ومصحوبًا بتيارات شمالية نشطة

على طول الساحل الشرقي للبلاد.



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