وصول فريق طبي أمريكي لمركز طبرق لإجراء عمليات القلب المفتوح.





طبرق 26 مارس 2018 ( وال) وصل أمس الأحد طاقم طبي أمريكي برئاسة الدكتور

" نوفيك " إلى مركز طبرق الطبي، لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة انه من المنتظر أن يجري

الفريق الطبي الأمريكي المتكون من 22 عضو من أطباء وجراحين وممرضين؛ عدد

من عمليات القلب المفتوح لأطفال من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأوضح المراسل أن الجدول المخطط له أن يقوم الفريق الطبي الزائر بإجراء

عدد 30 عملية، خلال ثلاثة أسابيع متواصلة في طبرق.

هذا وكان في استقبال الفريق الطبي الأمريكي، المدير العام للمركز الدكتور

" فرج عبد الله الجالي " ، و عميد بلدية طبرق، " الناجي مازق " ، و عضو

المجلس البلدي " علي الصغير " ، و عدد من أطباء ورؤساء الأقسام

والإدارات بمركز طبرق الطبي.



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