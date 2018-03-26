رئيس البرلمان الأوروبي يعلن أنه يجب أن نبقى في حالة تأهب وحذرين من الإرهاب .





روما 26 مارس 2018 (وال) - أعلن أنطونيو تاياني رئيس البرلمان

الأوروبي أنه يجب أن نبقى في حالة تأهب وحذرين من المخاطر المرتبطة

بالإرهاب المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا .

وقال تاياني في تصريحات صحافية على هامش منتدى اتحاد التجاريين

الإيطاليين إن "الإرهابي قد قُتل، لكن علينا ألا نسمح بخفض حذرنا، وأن

نبقى في حالة تأهب دائمة"، حتى أنه "كان هناك قبل بضعة أيام، تمرينا

لمكافحة الإرهاب بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بالتعاون مع

السلطات الفرنسية".

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه "من ناحيتنا، نعتقد أن الحرب ضد تنظيم داعش

ومقاتليه لم تنته بأي حال من الأحوال، فهناك مخاطر منتشرة في جميع أنحاء

أوروبا.

واختتم بالقول "لذلك يجب علينا السيطرة على الفيسبوك ووسائل الإعلام

الرقمية كونها الوسيلة التي تستخدم في تجنيد المقاتلين الجدد".