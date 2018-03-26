مباحث الأحوال المدنية بنغازي تلقي القبض على شبكة تزوير الجنسية الليبية .





بنغازي 26 مارس 2018 (وال ) تمكن جهاز مباحث الأحوال المدنية بمدينة

بنغازي من القبض على أكبر مزوري الجنسيات الليبية في البلاد.

وقال رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي مقدم " أسامة الدرسي " إن

أعضاء قسم التحريات والقبض بالجهاز وردت إليهم معلومات من أحد المصادر عن

وجود أشخاص يقومون ببيع الجنسيات وشهادات ميلاد ووضع عائلي وإقامة مزورة،

وهم من العائدون.

وأضاف " الدرسي " أنه ومن خلال هذه المعلومات بدأت عمليات البحث والتحري

على المعلومة وتم التأكد من صحة المعلومة حيث تم فتح محضر واقعة بالخصوص،

وتم ضبط عدد من الأشخاص في منزلهم وبحوزتهم، مستندات متماثلة في العشرات

من الجنسيات، وشهادات الميلاد والوضع العائلي المعدة للكتابة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه أثناء التفتيش تبين أن الشهادات المذكورة يوجد

عليها ختم وخالية من البيانات صادرة من إحدى مكاتب السجلات المدنية، وفي

أثناء الاستدلال اعترفوا بما نسب إليهم، وتم ذكرهم لأشخاص موظفين بمصلحة

الأحوال المدنية، والجوازات يتعاملون معهم مقابل مبلغ مالي لهم.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع المتهمين، كما تم ضبط

معدات وشهادة جامعية مزورة وشفرات تستخدم في اتصالاتهم مع الشبكة، وتم

إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



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