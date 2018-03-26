السلاك : اللجنة المعنية بعودة أهالي تاورغاء تواصل أعمالها لتهيئة الأوضاع الأمنية للعودة.





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي "

محمد السلاك " إن اللجنة المعنية بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم تواصل

أعمالها لتهيئة الأوضاع للعودة من الناحية الأمنية.

وأوضح " السلاك " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي

لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير

الذي عقدته اللجنة على تفعيل بنود اتفاق العودة في أسرع وقت ممكن،

ومعالجات الملفات العالقة خاصة الملف الصحي وملف المفقودين.

وأشار المتحدث إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رحب

بالإشارات الايجابية التي أبدتها اغلب الأطراف لحل الأزمة ، مؤكدا على

دور أهل العقل والحكمة لبذل مزيد من الجهد في تذليل الصعاب والعراقيل

التي تؤخر عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وبيوتهم.



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