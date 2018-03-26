السلاك : الغارة الأمريكية على اوباري استهدفت اجتماعا لقيادات إرهابية .





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - أكد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي "

محمد السلاك " أن الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية أول أمس

السبت على احد المنازل بمنطقة اوباري جنوب ليبيا كان يضم اجتماعا

لقيادات إرهابية ما أدى إلى مقتل اثنين منهم .

وأوضح " السلاك " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي

لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس ان الغارة الأمريكية تمت بالتنسيق بين

حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة الأمريكية وتأتي في إطار التعاون

الاستراتيجي بين البلدين .

وأكد انه بالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق عن تفاصيل العملية، أصدرت

القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "افريكوم " بيانا رسميا أكدت فيه

أن الغارة الجوية التي نفذت بالقرب من مدينة أوباري جاءت بالتنسيق مع

حكومة الوفاق.



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