السلاك : الغارة الأمريكية على اوباري استهدفت اجتماعا لقيادات إرهابية .الإثنين ، 26-03-2018 - 15:53:00

السلاك : الغارة الأمريكية على اوباري استهدفت اجتماعا لقيادات إرهابية .

طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - أكد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي "
محمد السلاك " أن الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية أول أمس
السبت على احد المنازل بمنطقة اوباري جنوب ليبيا كان يضم اجتماعا
لقيادات إرهابية ما أدى إلى مقتل اثنين منهم .
وأوضح " السلاك " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي
لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس ان الغارة الأمريكية تمت بالتنسيق بين
حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة الأمريكية وتأتي في إطار التعاون
الاستراتيجي بين البلدين .
وأكد انه بالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق عن تفاصيل العملية، أصدرت
القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "افريكوم " بيانا رسميا أكدت فيه
أن الغارة الجوية التي نفذت بالقرب من مدينة أوباري جاءت بالتنسيق مع
حكومة الوفاق.

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