رئيس المجلس الرئاسي يشدد على توفير الخدمات ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالجنوب .





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي "

محمد السلاك " إن اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الوضع في الجنوب ناقشت

مع أطراف الأزمة في سبها كافة الجوانب الأمنية ووقف إطلاق النار ومعالجة

الأوضاع الإنسانية.

وأضاف " السلاك " في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي

لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس أن الأطراف المعنية أكدت ضرورة إنهاء

الأزمة ووقف التصعيد في المنطقة الجنوبية .

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الوضع في الجنوب اجتمعت

بعد عودتها إلى طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي " فايز السراج " وقدمت

تقييمها للوضع في الجنوب وما أنجزته خلال الزيارة الميدانية الأربعاء

الماضي والحلول المقترحة لحل الأزمة.

وأوضح أن رئيس المجلس الرئاسي طلب خطة عمل قصيرة المدى تضمن توفير

الخدمات للمنطقة ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والاستمرار في أعمالها إلى

أن يتم توفير كافة احتياجات المنطقة الجنوبية.



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