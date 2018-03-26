إيطاليا : تأهب أمني إثر رسالة تحذِّر من خطر هجوم إرهابي .





روما 26 مارس 2018 ( وال )-أطلقت حالة تأهب وإجراءات أمنية إضافية بعد

رسالة مجهولة تلقتها الممثلية الإيطالية في تونس ، حول تهديد إرهابي

مزعوم ضد إيطاليا وروما بشكل خاص .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين عن مصادر أمنية

إنه ليس هناك أي خطر حقيقي في هذه اللحظة "، لكن كما يحدث عند تلقي

تقارير من هذا النوع ، يتم إجراء سلسلة من التقصيات وكافة التحقيقات

اللازمة .

وأوضحت المصادر أنه من بين الأمور الأخرى ، ستشهد هذه الأيام ، على

ضوء عيد الفصح ، تدفقاً أكبر للسياح في العاصمة ، حيث "سيتم فرض رقابة

خاصة على المواقع الأكثر حساسية ، بما في ذلك أماكن العبادة والمطارات

والمحطات .

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