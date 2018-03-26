إيطاليا : تأهب أمني إثر رسالة تحذِّر من خطر هجوم إرهابي .
الإثنين ، 26- 03- 2018 - 14:56:00
روما 26 مارس 2018 ( وال )-أطلقت حالة تأهب وإجراءات أمنية إضافية بعد
رسالة مجهولة تلقتها الممثلية الإيطالية في تونس ، حول تهديد إرهابي
مزعوم ضد إيطاليا وروما بشكل خاص .
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين عن مصادر أمنية
إنه ليس هناك أي خطر حقيقي في هذه اللحظة "، لكن كما يحدث عند تلقي
تقارير من هذا النوع ، يتم إجراء سلسلة من التقصيات وكافة التحقيقات
اللازمة .
وأوضحت المصادر أنه من بين الأمور الأخرى ، ستشهد هذه الأيام ، على
ضوء عيد الفصح ، تدفقاً أكبر للسياح في العاصمة ، حيث "سيتم فرض رقابة
خاصة على المواقع الأكثر حساسية ، بما في ذلك أماكن العبادة والمطارات
والمحطات .
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